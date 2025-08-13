SOSTENIBILIDAD
Ipcena “tomará acciones” por la tala de árboles en Rovira Roure
Dice que su retirada incumple una norma
La organización ecologista Ipcena mostró su “indignación” por la “tala indiscriminada” de árboles que la Paeria ha llevado a cabo en la acera de los números pares de la avenida Rovira Roure, entre Prat de la Riba y el Passeig de Ronda. Ayer ya se habían retirado todos. La Paeria explicó que lo ha hecho “por su estado deficiente y para permitir la realización de las obras” de renovación de la red de agua, así como que los repondrá. Añadió que estos árboles habían causado varias incidencias y que la actuación “se ha hecho con responsabilidad y rigor técnico y administrativo”. Sin embargo, Ipcena considera que estaban en buen estado y acusa a la Paeria de no tener “ningún interés de búsqueda de alternativas, al margen de imcumplir la ordenanza de protección de los espacios verdes”. Esta establece que “las obras que se lleven a cabo en la vía pública, derivadas de la realización de redes de servicio como zanjas o bordillos, se acometerán de tal manera que no ocasionen daños en los árboles”. Por tanto, Ipcena afirma que “tomará acciones” contra la Paeria. El grupo municipal de Junts también lamentó la tala.