Ipcena “tomará acciones” por la tala de árboles en Rovira Roure

La organización ecologista Ipcena mostró su “indignación” por la “tala indiscriminada” de árboles que la Paeria ha llevado a cabo en la acera de los números pares de la avenida Rovira Roure, entre Prat de la Riba y el Passeig de Ronda. Ayer ya se habían retirado todos. La Paeria explicó que lo ha hecho “por su estado deficiente y para permitir la realización de las obras” de renovación de la red de agua, así como que los repondrá. Añadió que estos árboles habían causado varias incidencias y que la actuación “se ha hecho con responsabilidad y rigor técnico y administrativo”. Sin embargo, Ipcena considera que estaban en buen estado y acusa a la Paeria de no tener “ningún interés de búsqueda de alternativas, al margen de imcumplir la ordenanza de protección de los espacios verdes”. Esta establece que “las obras que se lleven a cabo en la vía pública, derivadas de la realización de redes de servicio como zanjas o bordillos, se acometerán de tal manera que no ocasionen daños en los árboles”. Por tanto, Ipcena afirma que “tomará acciones” contra la Paeria. El grupo municipal de Junts también lamentó la tala.