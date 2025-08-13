La Paeria reubica cables de la calle Assalt

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos de Jaume I, en el Centro Histórico, afirma que la Paeria recolocó ayer los cables de telefonía y alumbrado que colgaban frente a uno de los solares abandonados de la calle Assalt, tal como había denunciado un día antes. No obstante, destaca que no han sido retirados de esta vía, que comunica las calles Sant Carles y Múrcia. “Han sido reubicados, pero continúan colgando, pese a que ya no obstaculizan el paso de los peatones”, asegura la asociación.

La entidad vecinal apuntó que personal de Ilnet llevó a cabo una limpieza de los solares sin vallas de protección en esta calle, y que retiraron de estos espacios la suciedad acumulada. “Reiteramos nuestra petición de que haya más control y vigilancia, con el fin de que estos solares no se conviertan en patios donde depositar la basura ni urinarios públicos”, dijo.