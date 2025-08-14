Una avería deja sin aire acondicionado al Hospital Jaume Nadal Meroles de Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Una avería mantiene sin aire acondicionado las instalaciones del Hospital Jaume Nadal Meroles de Lleida, un centro sociosanitario de atención intermedia que desde el 1 de diciembre del año pasado gestiona la empresa pública Gestión de Servicios Sanitarios (GSS). Usuarios del centro sanitario han denunciado que la avería hace días que dura y que supone un riesgo para los pacientes, muchos de ellos con enfermedades crónicas o de edad avanzada, teniendo en cuenta que estos días se superan los 35 grados en la ciudad.

Fuentes de GSS han indicado a la agencia ACN que el centro registró este miércoles una incidencia en el funcionamiento del aire acondicionado y que el departamento de mantenimiento de GSS está trabajando para reparar la avería lo antes posible.

Con el fin de minimizar el impacto de la incidencia se ha reforzado la información a los profesionales de la ventilación nocturna de las plantas; se han incorporado ventiladores y equipos de climatización portátiles, y se han activado servicios técnicos externos con el fin de localizar y reparar la incidencia.