El PP reclama un refuerzo de limpieza y seguridad en Llívia

El estado de una zona verde en Llívia. - PP

El jefe de la oposición en la Paeria, Xavi Palau (PP), reclamó ayer a la Paeria un plan de mejoras e inversiones específico para Llívia. Considera que debería incluir acciones concretas y un calendario de ejecución, contando también con la participación activa de la entidad vecinal.

Denunció la “falta de previsión” de gobierno municipal para este barrio, situación que asegura que viene marcada por un “déficit histórico”.

El PP propone, entre otras actuaciones, mejorar la limpieza y un mayor cuidado de las zonas verdes, teniendo en cuenta el riesgo que suponen las olas de calor, así como un refuerzo de las acciones en materia de seguridad.