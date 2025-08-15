Un detenido en Turó de Gardeny de Lleida acusado de robar en 9 vehículos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo en la madrugada de ayer a un hombre como presunto autor de robos con fuerza en un total de nueve vehículos que estaban estacionados en la calle Albert Porqueras y su entorno, en el barrio del Turó de Gardeny, en el límite con el de la Mariola.

El arresto tuvo lugar a las 2.30 horas, después de que en los últimos días la Policía Local hubiera reforzado el patrullaje preventivo por esta zona a raíz del aumento de este tipo de hurtos. Fue precisamente durante una de estas rondas cuando los agentes observaron como un hombre se alejaba precipitadamente de un vehículo estacionado tras haber detectado la presencia policial e intentó esconderse y deshacerse de dos objetos. Al localizarlos y revisarlos, los urbanos pudieron comprobar que se trataba de herramientas utilizadas presuntamente para forzar vehículos. Acto seguido, la patrulla inspeccionó la zona y halló un total de nueve vehículos con signos de haber sido forzados y con el interior revuelto, incluido el primer vehículo del que se había alejado de forma repentina el sospechoso.

Además de detenerle, los agentes pudieron recuperar algunos de los objetos que habían sido sustraídos de los vehículos, que fueron retornados a sus propietarios. Se levantaron actas de declaración a tres de las personas afectadas y se informó al resto de los dueños de los coches que habían sido forzados.

Tanto la Guardia Urbana como los Mossos han intensificado la vigilancia contra este tipo de delitos en los últimos meses. Solo en el primer trimestre del año, la policía autonómica efectuó un total de 42 detenciones por hurtos en vehículos. Entre los arrestados abundan las personas muy jóvenes, incluso menores, que son reincidentes. En numerosas ocasiones, rompen un cristal para poder llevarse objetos del interior.