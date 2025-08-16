Obras para las taquillas de la estación en los Docs

Vista de las obras en el interior de los Docs en el sector más próximo a la estación de trenes. - J.M.A.

Las obras de la futura estación de autobuses están transformando los interiores de los Docs. En el sector lateral más próximo a la estación de trenes ya se pueden ver las estructuras de varias dependencias separadas que acogerán las taquillas, salas de control y de descanso, así como vestuarios para el personal y baños.

La Generalitat anunció la semana pasada que las obras ya han alcanzado el 50% de ejecución, a la vez que mantuvo la previsión de que la terminal entre en funcionamiento durante el primer trimestre del año que viene.

La estación, para la que el Govern ha invertido unos 40 millones de euros, ocupará una superficie de más de 12.000 metros cuadrados. Tendrá 28 andenes y otras dos plazas para estacionamiento, y se podrá acceder tanto por Príncep de Viana como por Comtes d’Urgell.