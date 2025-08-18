GSS prevé tener reparado esta semana el aire acondicionado del Hospital Jaume Nadal Meroles de Lleida

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) prevé que la avería en el sistema de aire acondicionado del Hospital Jaume Nadal Meroles de Lleida quede reparada "esta misma semana". Fuentes de la empresa pública han explicado a la ACN que ha habido que comprar "máquinas nuevas" para resolver esta incidencia que afecta al centro sociosanitario desde el miércoles de la semana pasada. La empresa incorporó ventiladores y equipos de climatización portátiles y activó servicios técnicos externos con el fin de localizar y reparar la avería. Por su parte, varios familiares de pacientes ingresados aseguran que tienen que soportar unas temperaturas muy elevadas en las habitaciones, especialmente en las plantas superiores del hospital.

"Las soluciones aportadas por la empresa son un aire acondicionado portátil por planta, que parece que genera más calor que frío, y algún ventilador en el pasillo para remover el aire caliente. Hay enfermos de edad avanzada muy dependientes y con enfermedades que se agravan con tanto calor, con temperaturas de más de 40 grados", han añadido algunos familiares.

El Hospital Jaume Nadal Meroles, ubicado en la calle Acadèmia de Lleida, ofrece atención a personas con necesidades de recuperación funcional, continuidad de cuidados complejos o en situación paliativa. El centro atiende una media de 550 pacientes anuales, que proceden tanto de los hospitales de agudos como de su domicilio o residencia.