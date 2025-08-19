Un convoy de bomberos sale de Lleida para ayudar en Extremadura

Un convoy con 14 vehículos y 55 bomberos de Catalunya (la mitad funcionarios y la otr, voluntarios) partieron ayer desde el parque de Lleida para dar apoyo a las tareas de extinción del incendio forestal en Jarilla, en Extremadura. El Govern también enviará un avión de vigilancia y ataque y un helicóptero bombardero. Desde la Región de Emergencias de Lleida, partieron seis bomberos con un vehículo y, el resto, son de las otras seis regiones de Catalunya, además de efectivos del Grupo de Actuación Forestal (GRAF) y dos sanitarios. Antes de partir, el subinspector de Bomberos Ferran Garcia, jefe de este operativo, explicó que la petición de ayuda llegó a la sala central el domingo por la noche y que están a la espera de que, una vez en Extremadura, se les asigne un sector geográfico donde poder trabajar en la extinción. “Es muy importante que haya llegado esta petición porque se necesita más gente”, destacó. La previsión es que estén hasta el viernes. Desde Bomberos destacaron que la ayuda se ofrece atendiendo a la petición del Centro Nacional de Emergencias del Estado una vez valorado el descenso del riesgo de incendio forestal en Catalunya coincidiendo con el final de la ola de calor y la entrada de un frente de lluvias. El fuego de Jarilla ya ha afectado a más de 12.000 hectáreas.

Esta ayuda se suma al envío, el sábado, de un avión a la base de Támega, en Ourense, para dar apoyo a las tareas de extinción de los incendios de Galicia. “Es muy importante ir todos a una una para frenar el incendio”, destacó Garcia, que no descartó que se pueda ampliar el dispositivo.