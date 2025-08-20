El taller para presos en Raimat prevé dar trabajo a reclusos de toda Catalunya

El Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) quiere potenciar el taller exterior ubicado en Raimat con más actividad, puesto que en la actualidad tiene alrededor del 40% de sus plazas de formación laboral libres y su idea es ofrecerlas a internos de los centros penitenciarios de toda Catalunya. “La idea es que puedan venir internos de centros abiertos o en tercer grado que puedan trabajar en el exterior de todos los servicios penitenciarios catalanes”, afirmó el director del CIRE, Daniel Ortiz.

Remarcó que de este modo podrán “aprender un oficio, mientras están dados de alta en la Seguridad Social, y conseguir una capacitación profesional”, en vistas su futura inserción en el mercado laboral. Así, los internos de centros de fuera de Lleida se desplazarían al taller de Raimat para trabajar y podrían pernoctar en el centro abierto de Ponent.

Para ello, el CIRE espera firmar más convenios con entidades del tercer sector o empresas con responsabilidad social dispuestas a encargar parte de su producción al taller de Raimat y ya se ha reunido con los responsables de Acció en Lleida.

El jefe de producción del taller de Raimat, Josep Borrell, destacó que “tenemos la infraestructura, la formación y el trabajo, lo que nos falta es personal”. Subrayó que este equipamiento es “único” y como una muestra de su éxito explicó que hay empresas que están esperando que alguno de los internos acabe su formación para contratarlo. Cuenta actualmente con una plantilla de 35 internos y un taller de cerrajería y otro de carpintaría en los que se fabrica el 90% del mobiliario de todos los centros penitenciarios de Catalunya. Por ejemplo, ahora está produciendo 400 literas para el nuevo centro abierto de Barcelona.