El nuevo bus turístico de Lleida dispara el número de pasajeros en el primer mes de funcionamiento

El nuevo bus turístico de Lleida ha aumentado un 74% el número de pasajeros en el primer mes de funcionamiento, en comparación con el mismo periodo del año pasado. El servicio ha registrado 4.979 usuarios del 15 de julio al 16 de agosto, mientras que en 2024 fueron 2.857, según datos de la Paeria. Además, la Seu Vella ha recibido a 9.974 visitantes durante los meses de junio y julio, un 10% más, y el Castillo de Gardeny ha rozado las 2.000 visitas, con una buena acogida de las visitas nocturnas de los jueves.

Por su parte, la oficina de Lleida Turismo ha atendido a más de 4.600 personas entre junio y julio –un centenar al día–, sobre todo procedentes del resto de Catalunya, Madrid, la Comunidad Valenciana o el País Vasco, y de países como Francia, el Reino Unido, Italia o los Países Bajos.

El nuevo autobús turístico ofrece un recorrido aproximado de una hora y cuesta 1,20 euros. Por término medio, recibe a unos 146 viajeros al día, mientras que el año pasado eran 84. La alcaldesa accidental de Lleida, Cristina Morón, ha atribuido el incremento al hecho de que el vehículo circula un día más a la semana, que ha duplicado el número de plazas –hasta las 72–, que dispone de climatización en la primera planta y de un techo de lona en la planta superior para minimizar los efectos del calor o la lluvia y que es más "atractivo" por su diseño inspirado en los colores de los paisajes de Lleida.

"Es una manera de visitar la ciudad de manera más cómoda, fácil y ágil, sin tener que pensar en el vehículo privado. Aparte de un recurso turístico, es una manera de que los turistas se muevan de manera sostenible y avancemos en un turismo de calidad, moderno, sostenible y responsable", ha señalado Morón.

Por su parte, la concejala de Promoción de la Ciudad, Pilar Bosch, ha indicado que la Seu Vella ha recibido a 9.974 visitantes entre los meses de julio y agosto, un 10% más. Según Lleida Turismo, se nota un incremento de turistas en la ciudad provenientes de la demarcación de Barcelona y del resto de Cataluña, y también de comunidades como Madrid, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Andalucía. El peso del turismo internacional es inferior, pero aquí destacan sobre todo a los visitantes de países próximos como Francia.