Fraude del ‘falso técnico de Microsoft’: condenan a un banco a devolver 38.500 € a un cliente pensionista por una estafa

La Audiencia de Lleida ha condenado a una entidad bancaria a devolver 38.500 euros a un cliente que había sido víctima de una estafa. El tribunal admite el recurso del demandante, y amplía la cantidad que le fue reconocida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Vielha, pero rechaza el del banco, que alegaba que había negligencia grave por parte del cliente. Un extremo que no comparten ni el Juzgado ni la Audiencia.

Según el fallo, en noviembre de 2020 el hombre, pensionista, había sido víctima de una estafa, conocida como la del “falso técnico de Microsoft”. Denunció que recibió una llamada en la que el interlocutor dijo ser técnico de esta empresa, habiendo detectado problemas en su ordenador y que le podían hacer pruebas gratis. Accedieron a su ordenador y, de ahí, a su banca online. Tras conseguir sus claves, los ciberestafadores hicieron dos transferencias hacia cuentas de Bangkok y contrataron un préstamo personal. Todo ello con las comisiones correspondientes. La Audiencia dicta que “debe asumir la entidad bancaria su responsabilidad, quedando el cliente totalmente indemne”.

Para el tribunal, no ha quedado acreditado que hubiera negligencia grave porque la víctima fue engañada, y remarca que “lo que se debe exigir a las entidades proveedoras de servicios de pago es dotarse de tecnología suficiente y adecuada” para evitar este tipo de estafas. Además, apunta a que el cliente nunca había operado por vía telemática y que las operaciones consideradas fraudulentas eran “totalmente inusuales”. La sentencia no es firme y puede ser recurrida al Supremo.

No es la primera vez que la Audiencia de Lleida emite una sentencia de este tipo. El año pasado, ya ratificó otra en la que obligaba al banco a cubrir los 50.600 euros que una pareja perdió al sufrir estafa de smishing, que se trata de un ciberataque a través de SMS. Otra leridana pudo recuperar 4.000 euros que los estafadores gastaron usando su tarjeta de crédito, y en otro caso, obligó al banco a reponer 8.000 euros a una mujer que recibió un mensaje de móvil aparentemente enviado por su entidad diciendo que su cuenta había sido bloqueada.