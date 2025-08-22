Becas para el acceso a la carrera judicial

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, adscrito a la conselleria de Justicia y Calidad Democrática, ha recibido un total de 114 solicitudes para la convocatoria de becas de preparación de oposiciones a las carreras judicial y fiscal (con 105) y para el cuerpo de letrados de la administración de justicia (9). En Lleida, se han recibido 13 peticiones. La convocatoria se abrió el pasado mes de abril y se ofrecen 40 plazas para preparar la judicatura y fiscalía y otras 10, para letrados de administración de justicia.

El número de solicitantes mujeres supera ampliamente al de hombres, con 84 mujeres (el 80%) y 21 hombres para las carreras judicial y fiscal, y 7 mujeres (el 77,78%) y 2 hombres para el cuerpo de letrados de la administración de justicia (LAJs). La media de edad de los solicitantes para opositar a la judicatura y fiscalía se sitúa en los 25,65 años, sin diferencias significativas en función del género, mientras que la media de edad de los opositores a LAJs se sitúa en 26,71 años en el caso de las mujeres y 24,5 en el de los hombres. Una decena de solicitantes proceden de la Universitat de Lleida. Asimismo, la mayoría de las personas que han pedido acceder a estas becas hace más de un año que opositan. Está previsto que la resolución de la adjudicación salga en el mes de octubre y las becas estarán en vigor a partir de enero de 2026.

Asimismo, el pasado mes de mayo, el Consejo de Ministros aprobó duplicar las ayudas destinadas a becas para opositores a la judicatura, conocidas como becas “Seré”. Estas ayudas están destinadas a personas que se preparan para entrar a la carrera judicial, fiscal, al cuerpo de letrados de la administración de justicia y al cuerpo de abogados del Estado. En total, se aprobó un importe de 15,6 millones y la previsión era llegar a unas 1.300 personas.