Reparte alimentos no aptos para el consumo que debían ser destruidos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detectó el pasado 11 de agosto una furgoneta con alimentos en mal estado y denunció al responsable de la empresa por varios delitos, entre ellos porque desobedeció la orden de destruir estos productos, que repartió como tenía previsto en establecimientos de Tàrrega y Mollerussa, donde pudieron ser interceptados antes de llegar al público. Los hechos tuvieron lugar cuando los agentes vieron el vehículo por la LL-11 transportando alimentos congelados, con el termostato de la carga del vehículo marcando 17 grados positivos en lugar de los —18º que correspondrían. La Unidad de Investigación y Policía Administrativa identificó a los dos ocupantes del vehículo y a una tercera persona, responsable de la empresa propietaria del furgón. Se hicieron tomas de temperatura de los productos, que incluían carne y otros congelados, algunos perdiendo agua, lo que evidenciaba que se había roto la cadena de frío. Los hechos se pusieron en conocimiento de la veterinaria municipal, que concluyó que los alimentos no eran aptos para el consumo y se ordenó su destrucción.

Los agentes instruyeron diligencias penales por un presunto delito contra la salud pública pública contra el propietario de la empresa. Además, se le denunció por desobediencia a los agentes, ya que incumplió la orden de llevar los alimentos en mal estado a un centro de gestión de residuos para su documentación y aportar en 48 horas la documentación que lo acreditara. En lugar de hacer lo que le habían ordenado, siguieron con el reparto en locales de Mollerussa y Tàrrega. La Guardia Urbana de Lleida advirtió a las policías locales de estos municipios y gracias a su colaboración pudieron detectar los productos en los establecimientos de destino, destruirlos e impedir que llegaran al consumidor final. Además, se tramitó en el departamento de Transportes una denuncia administrativa contra los conductores por no respetar la cadena de frío y se informó a Inspección de Trabajo por un trabajador sin contrato.

La alcaldesa accidental, Cristina Morón, destacó la labor de la Urbana por velar por la seguridad viaria y por la salud de las personas. Asimismo, agradeció la colaboración policial.