La Concejalía impulsa un nuevo proyecto para dinamizar los centros sénior y prevenir la soledad no deseada

El Ayuntamiento de Lleida ha puesto en marcha un nuevo proyecto con el objetivo de reforzar los centros sénior municipales y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. La iniciativa quiere prevenir situaciones de vulnerabilidad, como la soledad no deseada, y potenciar la vida comunitaria a través de acciones de soporte, acompañamiento y dinamización.

Una de las principales novedades es la incorporación de un servicio de comedor en aquellos centros que reúnan las condiciones necesarias para garantizar una alimentación saludable y generar un espacio para compartir comidas en compañía. Inicialmente, se hará una prueba piloto con empresas de catering para testar el funcionamiento. El servicio también estará abierto a familiares, jóvenes y personas cuidadoras.

El proyecto, con una licitación de 307.859 euros anuales y una duración prevista de tres años (prorrogable un año más), prevé destinar cerca de 920 horas mensuales a tareas de dinamización y atención directa en los nueve centros municipales. “La figura del dinamizador será clave para detectar casos de soledad no querida y promover espacios de relación y convivencia”, ha explicado al concejal de Acción e Innovación Sociales y de Personas Mayores, Carlos Enjuanes.

Además de la dinamización, se programarán actividades para reducir la brecha digital, fomentar la actividad física y reforzar la autonomía de las personas mayores. Los profesionales también darán apoyo a las juntas de los hogares de jubilados para adaptar la gestión de cada centro a las necesidades de sus usuarios.