Gestión del alta a La Meva Salut desde el extranjero

Los catalanes residentes en el exterior podrán darse de alta de La Meva Salut sin necesidad de desplazarse a Catalunya. Este es una de las principales novedades entre la veintena de nuevos trámites digitales que la Generalitat ha puesto en marcha para facilitar el acceso a los servicios públicos desde fuera del país. Darse de alta en esta plataforma digital que da acceso al historial médico, resultados de pruebas, recetas y citas, entre otras cuestiones, solo era posible desde dentro del territorio catalán. Ahora, los residentes en el extranjero pueden gestionar este trámite completamente on line. El paquete de novedades incluye en total tiene trámites relacionados con el ámbito sanitario, entre los que está la programación de vistas en el CAP y la inscripción en el registro ed donación de órganos y tejidos.

Con esta ampliación, ya son 142 los trámites disponibles en la web de Catalunya Exterior. Jaume Duch, conseller de Unión Europea y Acció Exterior, afirma que el objetivo es “facilitar la vida práctica” de los ciudadanos y añadió que “hay casi medio millón de catalanes que viven fuera de nuestras fronteras y que también son prioridad del Govern”. Hay nuevos trámites también para fomentar el emprendimiento y el talento catalán en el exterior, reconocer trayectorias con premios y becas y facilitar la reparación jurídica de víctimas del franquismo.