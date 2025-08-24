Personas duermen fuera del albergue de la Fira

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox denuncia que en el recinto de la Fira de Lleida duermen al raso alrededor de cuarenta personas, “entre colchones, mantas viejas y cartones”, incluso al lado del pabellón que funciona como albergue. Considera que es “una escena impropia de una ciudad como Lleida que, año tras año, vuelve a repetirse sin que el gobierno municipal ponga soluciones reales sobre la mesa”. Apunta que esta situación “no solo supone una vulneración de la dignidad de estas personas, sino que provoca problemas de salubridad, inseguridad y convivencia”. Asegura que ha recibido quejas de vecinos y exige una solución. “Lleida no puede seguir convirtiéndose en un campamento improvisado cada verano”, subraya.