Estadísticas policiales en Lleida: aumentan los episodios de violencia en las calles de la ciudad

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La frecuencia con la que se están dando episodios violentos como los de la madrugada del domingo, con dos apuñalados, ha registrado un aumento considerable en la ciudad de Lleida en los últimos meses, según indican los balances de criminalidad del ministerio del Interior.

Así, los 21 episodios de lesiones graves y riñas tumultuarias con víctimas que se contabilizaron en el primer trimestre de este año suponen un incremento de casi la cuarta parte sobre los del mismo periodo de 2024, cuando fueron 17, y proyectan, de mantenerse el ritmo, una acumulación de más de 80 al cierre del ejercicio frente a los 63 y los 64 de 2023 y 2024. Hubo 85 en 2022.

Paralelamente, los 88 robos con violencia o intimidación anotados de enero a marzo muestran una cadencia de casi uno por jornada. Son un 8,6% más que los del mismo periodo del año anterior, y en este caso generan una proyección de más de 350 para todo el año que pulveriza los registros de los dos ejercicios anteriores: 205 en 2023 y 278 en 2024, aunque por debajo de los 384 de 2022.

Dos apuñalados en una noche

Dos personas sufrieron sendas agresiones con armas blancas la madrugada de este domingo con una diferencia de apenas unas horas, según confirmaron fuentes de los Mossos d'Esquadra, que han abierto sendas investigaciones para localizar a los agresores.

Sobre las siete de la mañana, un joven hondureño de 22 años recibía tres cuchilladas tras ser atacado por un grupo de más de diez personas en las inmediaciones de un local de ocio de la carretera N-230. Los agresores se dieron a la fuga. La reyerta se produjo junto a la carretera, fuera del local.

La víctima fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova, en cuya UCI quedó ingresado en observación, aunque su vida no corría peligro.

Esa misma madrugada, otra persona sufría heridas de arma blanca tras ser objeto de un robo con violencia en el que el atracador le pinchó con un cuchillo. Según explicaron fuentes policiales, el atraco con arma blanca, una sirla en el argot delincuencial, ocurrió en la calle Boters, en Casco Antiguo.