Colas por la renovación del pavimento en la LL-11 en Lleida

Las obras para mejorar el pavimento de la LL-11 que comenzaron este lunes provocaron colas en algunos momentos. Los trabajos se centran en el tramo entre el acceso a la avenida de les Garrigues y la rotonda de Estudi General, y la circulación quedó restringida de dosa un carril. Además, quedó cortado el acceso a la LL-11 desde la avenida de Les Garrigues en sentido Estudi General y el cruce de la LL-11 con la calle Riu Ebre. Hoy está previsto repintar la señalización horizontal y solo habrá limitaciones puntuales de tráfico.

Asimismo, la Paeria renovará el asfalto del tramo de Príncep de Viana entre la plaza Europa y Prat de la Riba, del Passeig de Ronda entre Eugeni d’Ors y plaza Europa y de Rovira Roure entre Eugeni d’Ors y la avenida Pinyana. La inversión global prevista para estas obras es de 542.553,44 euros.