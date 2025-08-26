Roba el bolso a una anciana con andador en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detenido este martes a un hombre de 41 años acusado de un robo por medio de un tirón a una anciana con andador en la calle General Brito. Los han sucedido hacia las ocho y media de la mañana, cuando el individuo ha robado el bolso a la mujer cerca de la Rambla Ferran. El presunto ladrón ha sido retenido por un ciudadano en la misma calle, hasta que ha llegado al lugar una patrulla de la policia local, que ha detenido al sospechoso.