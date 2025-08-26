Endesa renueva dos líneas eléctricas en el barrio de Noguerola

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Endesa ha renovado dos líneas eléctricas de media tensión para mejorar la calidad y continuidad del servicio a 2.700 clientes de Noguerola y Rambla Ferran. Las obras han consistido en cambiar dos acometidas subterráneas de media tensión, sustituyendo 1.400 metros de cable subterráneo de última generación a 11 kilovatios en las calles General Brito, Santa Isabel, Ramon Castejón y Maria Sauret, con una inversión de 150.000 euros.