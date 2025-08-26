Las rebajas toman las calles del Eix

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Una treintena de tiendas del Eix Comercial, de otros barrios de la ciudad y de municipios próximos dieron el pistoletazo de salida ayer a una nueva edición del Mercat de les Rebaixes del Eix, en el que aprovechan la recta final del verano para dar salida a las últimas prendas de temporada con descuentos de hasta el 70%.

Los comerciantes montaron sus paradas desde la calle Alcalde Costa hasta Pi i Margall, la mayoría delante de sus establecimientos, y disfrutaron de una gran afluencia de clientes durante casi todo el día. La lluvia respetó y solo cayeron unas pocas gotas al mediodía, cuando los responsables de las tiendas escondieron sus productos dentro de los establecimientos o los taparon con plásticos. Con horarios de 10.00 a 20.00 horas, el Mercat termina mañana.

El vicepresidente de la federación de asociaciones de comerciantes del Eix, Eduard Agudo, valoró que este verano han tenido una campaña “más o menos igual a la del año pasado, se han mantenido las ventas”. Añadió que “muchas personas se marchan de vacaciones, pero también vienen muchas otras de paso o los fines de samana, y muchos se animan a ir de compras”.

Agudo, que espera que más comercios se unan al Mercat en próximas ediciones, aseguró que “en muchas ocasiones, poner unas pocas prendas de liquidación en las puertas es el reclamo para que los clientes se animen a entrar en las tiendas”. El vicepresidente de los comerciantes también destacó que muchos clientes “son previsores” y ya están comprando prendas de invierno que también pueden encontrar rebajadas.

Por su parte, el grupo municipal de ERC insta a la Paeria a que “se comprometa con una estrategia de revitalización” del comercio de proximidad de la ciudad. Los republicanos reclaman que el consistorio anuncie cuál es la hoja de ruta respecto a los locales vacíos porque asegura que dispone de un informe específico que no se ha hecho público desde hace meses.