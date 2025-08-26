Obligan a otro banco a devolver a un cliente el dinero de una estafa

La Audiencia de Lleida ha dictado una nueva sentencia en la que ordena a una entidad bancaria retornar el dinero estafado a un cliente. En este caso, el banco deberá abonar más de 6.500 euros al demandante, al considerar que no hubo negligencia grave por su parte y que los ciberestafadores accedieron a su cuenta para hacer compras con sus tarjetas y transferencias. De esta forma, el tribunal rechaza el recurso presentado por la entidad y confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 5 de Lleida, que estimó la demanda de la víctima.

Según la sentencia, que aún no es firme, los hechos tuvieron lugar en agosto de 2021, cuando la propia entidad alertó a un cliente de que podría ser víctima de un fraude. Este lo denunció y tuvo que recurrir al juzgado para recuperar el dinero estafado. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia descartan que hubiera negligencia por su parte al considerar probado que no entregó sus claves de acceso a la banca online.

De hecho, en su fallo, el tribunal señala que el aviso del banco no se produjo hasta que buena parte de las transacciones, que califica de “insuales” en este cliente, se llevaron a cabo, “evidenciando así la falta o insuficiencia de los mecanismos de supervisión y de las necesarias medidas de detección del fraude”.

Recientemente, la Audiencia ya condenó a otra entidad bancaria a devolver 38.500 euros a un cliente que había sido víctima de la estafa conocida como del “falso técnico de Microsoft”. En este caso, el hombre, pensionista, recibió una llamada en la que el interlocutor dijo ser técnico de esta empresa y accedieron a su ordenador y, de ahí, a su banca online.