Critican el deterioro de las escaleras de La Panera

La portavoz del grupo municipal del PP, Anna Florista, denunció ayer “falta de mantenimiento del espacio público” y puso como ejemplo las escaleras situadas en la parte exterior del Centre d'Art La Panera, “que se encuentran en un estado de deterioro preocupante”. "Un espacio cultural de referencia debería estar cuidado y en condiciones, y no ofrecer una imagen de dejadez que genera inseguridad y malestar entre los ciudadanos”, afirmó. Apuntó que no se trata de un hecho aislado “sino de un síntoma del problema generalizado de falta de mantenimieno que sufren muchos puntos de Lleida, con desperfectos y deficiencias que se arrastra desde hace tiempo”.

Florista pidió al gobierno de la Paeria “una actuación urgente y una planificación de mantenimiento rigurosa que garantice la seguredad y la dignidad de todos los espacios públicos de la ciudad”.