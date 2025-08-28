Detenido un menor de 17 años como presunto autor del apuñalamiento en la calle Ramon Llull de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves por la mañana al presunto autor del apuñalamiento del lunes pasado en la calle Ramon Llull de Lleida. Se trata de a un joven de 17 años a quién una patrulla de seguridad ciudadana ha localizado en la calle Roger de Llúria de la capital del Segrià. La policía lo tenía identificado después de analizar imágenes y hablar con testimonios.

El arrestado sería el supuesto autor de la agresión con arma blanca a un joven de 25 años. Los hechos se produjeron por causas que se investigan a las 12.20 horas en plena calle.

Mientras tanto, los Mossos mantienen las investigaciones abiertas para localizar al autor de la agresión con arma blanca ocurrida el domingo en el exterior de un local de ocio nocturno en la N-230 en Lleida.

Libre con cargos el detenido por el apuñalamiento en Cappont

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida decretó este miércoles la libertad provisional con cargos para el hombre de 71 años detenido el lunes por la noche por presuntamente apuñalar a un joven durante una discusión en Cappont. Fuentes judiciales señalaron a este diario que la causa está abierta por los delitos de lesiones y robo con violencia.