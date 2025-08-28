La “nueva” Rambla Ferran se abre hoy al tráfico tras 10 meses cortada

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 'media' Rambla Ferran que lleva casi diez meses cortada quedará hoy reabierta al tráfico. Las últimas marcas viales pendientes se pintaron ayer, dando por acabada la segunda y última fase de unos trabajos que han permitido ampliar la acera más próxima al Eix Comercial de 2,8 a 5 metros de ancho.

Las obras empezaron el pasado 4 de noviembre con el levantamiento del bordillo del paseo central. A continuación, se renovó la calzada en sentido al Pont Vell, que ha perdido un carril y se queda con dos, el de la derecha reservado para buses y taxis. La calzada también se ha puesto al mismo nivel que la acera y el paseo central.

Las nuevas aceras son de granito, de color gris delante del Morera o la Diputación, y de color rosa porriño en los cruces con las calles que bajan del Eix Comercial.

Asimismo, se han plantado 39 árboles, se han instalado 24 columnas con 48 puntos de luz, se ha renovado la red de agua potable, el colector de aguas pluviales y el mobiliario urbano con nuevos bancos y jardineras.

Con la reapertura de la Rambla, los vehículos que bajan por Príncep de Viana en dirección al río y quieren ir hacia Blondel ya no tienen que desviarse por la avenida del Segre y la calle Riquer hasta enlazar con Francesc Macià. La Paeria adjudicó la primera fase de las obras a Arnó Infraestructuras por 510.931 euros (con IVA), y la segunda a Artífex Infraestructura por 789.430 euros (con IVA). Los trabajos han sido financiados con fondos europeos.

El ayuntamiento prevé continuar la llamada ‘Operación Rambla’ próximamente, ya que las obras llevadas a cabo se replicarán en el sentido contrario, hacia la estación de trenes. El alcalde, Fèlix Larrosa, detalló el pasado enero que a continuación se prevé una última fase de remodelaciones en Francesc Macià. Avanzó que la idea es integrar esta avenida con la plaza La Pau para generar una gran plaza en el centro de la ciudad, aunque explicó que “requiere una reflexión en profundidad porque hay diferentes propuestas sobre la mesa”.