Renfe retira los Avlo de la línea Barcelona-Madrid y ofrecerá todos los servicios con AVE

Un tren Avlo en la estación de Lleida en una imagen de archivo.

Renfe ha decidido retirar los Avlo S106 del corredor Barcelona-Madrid y sustituirá a partir del próximo 8 de septiembre toda la oferta por servicios de AVE, con las mismas frecuencias, los mismos horarios y precios competitivos. Los clientes que ya hubieran adquirido billetes de Avlo para fechas posteriores al 7 de septiembre serán reubicados a los nuevos servicios AVE y mantendrán las mismas condiciones de su viaje. Renfe detectó problemas técnicos en un tren Avlo S106 a finales de julio, y al principio de agosto 494 pasajeros quedaron atrapados durante más de dos horas sin electricidad en la entrada de la estación de Chamartín de Madrid.

En caso de haber adquirido el complemento de selección de asiento en estos servicios Avlo, este se reintegrará al viajero en su totalidad y sin coste adicional.

Según Renfe, el producto AVE se adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor, ya que supone una mejora en confort gracias a asientos más amplios y un incremento notable de espacio.

Renfe también recuperará servicios adicionales como la cafetería, la restauración a bordo o el coche en silencio. También habrá servicios Prémium, que incluyen acceso a salas club y otras opciones de restauración, y la Sala Executive, para los viajeros de negocio.