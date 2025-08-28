Un incendio corta dos horas la línea de alta velocidad

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La línea ferroviaria de alta velocidad entre Barcelona y Madrid tuvo que interrumpir la circulación de trenes ayer durante casi dos horas en el tramo entre Guadalajara y Brihuega (Castilla la Mancha) por un incendio próximo a la vía en Yebes, según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a las 16.38 horas. Resultaron afectados 16 trenes de alta velocidad, de los cuales tres con parada en Lleida.

El Avlo procediente de Barcelona hacia Madrid que paró a las 14:58 horas en Lleida quedó detenido en Ariza (Zaragoza), mientras que el AVE de las 16:24 horas hacia Sevilla se quedó en Zaragoza. En sentido contrario, el Avlo que partía de Madrid a las 17:27 horas con parada prevista a Lleida a las 19:35 horas y llegada a Barcelona a las 20:46 horas tuvo que anular su salida.

Renfe informó a las 18:15 horas de que una vez sofocado el incendio, los trenes detenidos en estaciones reanudaron la marcha progresivamente.