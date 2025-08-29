Detenido un menor de edad por el apuñalamiento en Ramon Llull

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer por la mañana a un adolescente de 17 años como presunto autor del apuñalamiento a un joven el lunes en la calle Ramon Llull. El arresto se produjo en la calle Roger de Llúria, en Pardinyes, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana vio a un joven que coincidía con la descripción facilitada del agresor. Como ya informaron los Mossos tras una reunión con la Paeria, contaban con imágenes del apuñalamiento y apuntaron que la investigación debía determinar el motivo, aunque podría ser por la ocupación de un piso. El menor está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. La víctima, de 25 años, recibió una puñalada en el tórax, y fue evacuada en estado grave al Arnau.

Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, trasladó su felicitación a la Policía catalana tras esta detención y les agradeció su trabajo de investigación para conseguir “llevar a los responsables ante la justicia”. Larrosa insistió en que la Paeria “seguirá trabajando para garantizasr la seguridad y el orden público en la ciudad en todo momento, sin permitir que haya espacios de impunidad”.

Esta es la tercera detención por las agresiones con arma blanca registradas en la ciudad entre el domingo y el lunes. El domingo, ya fueron arrestados dos hermanos, de 15 y 18 años, por un robo violento en la calle Múrcia. Uno de ellos presuntamente agredió a la víctima con una navaja en la cara. También fue detenido el lunes por la noche un hombre de 71 años por agredir a un joven de 24 años. En este caso, el Juzgado de Instrucción de guardia de Lleida decretó su puesta en libertad con cargos en una causa abierta por lesiones y robo con violencia (ver SEGRE de ayer). Sigue abierta la investigación sobre el apuñalamiento de un joven en el exterior de un local de ocio nocturno junto a la N-230 el domingo de madrugada. En este caso, los Mossos ya tendrían identificado a un menor como uno de los presuntos autores.

Un muerto en Tàrrega y otro en Agramunt tras ser acuchillados

� Un joven de 18 años, vecino de Vilagrassa, falleció la madrugada del 21 de agosto víctima de un apuñalamiento en Tàrrega. Los Mossos y la Policía Local detuvieron a un menor, de 17 años y vecino de la capital del Urgell, como presunto autor de esta muerte violenta. Los hechos tuvieron lugar a las 1.06 horas en la entrada del portal de un bloque situado en el número 89 de la calle Sant Pelegrí en el transcurso de una pelea. El mismo jueves, fallecía un hombre que había sido apuñalado en la espalda a finales de mayo en un incidente ocurrido en Agramunt. Desde la agresión permanecía hospitalizado, primero en el Arnau, y después a un centro médico en Barcelona, donde falleció. Por esta agresión, ya fue detenido en el momento de los hechos un hombre de 48 años.