ERC reclama recuperar las fuentes ornamentales de la ciudad

El grupo municipal de ERC impulsa la recuperación de las fuentes del Dipòsit, Sant Llorenç, del Governador, de l’Hospital, de l’Estació, de la Costa del Jan y del Roser, “actualmente en estado de degradación o desuso”. Recuerda que, además de su función ornamental, “son testigos históricos de la ciudad”. “No podemos permitir que un patrimonio tan singular se deje perder. Recuperarlo es un acto de memoria histórica y de cohesión social”, afirma el portaveu adjunto, Juanjo Falcó.