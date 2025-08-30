Incendio en un almacén de la Fundació Vallpalou

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajaron ayer en la extinción de un incendio en la Fundació Vallpalou, en la calle Roger de Llúria, en Pardinyes. Los servicios de emergencias recibieron el aviso poco antes de las 11.30 horas. En la zona también se desplegaron patrullas de la Guardia Urbana, que cortaron al tráfico en la zona para facilitar la actuación de los Bomberos. También se acotó el paso de peatones por esta calle. El fuego se localizó en un pequeño almacén de esta entidad cultural y se dio por extinguido a las 12.23 horas. Los efectivos de los Bomberos continuaron las tareas de ventilación del humo acumulado. También revisaron un parking próximo y descartaron que hubiera más afectación en las instalaciones que la del almacén.

Por otra parte, los Bomberos también extinguieron un fuego que afectó a la cocina de una casa en Els Mangraners. El aviso se recibió a las 14.50 horas al salir humo de un tejado en la calle de L’Albi. Se activaron cuatro dotaciones, que apagaron el fuego y ventilaron el humo acumulado. Entretanto, en Tàrrega, se registró un pequeño incendio de vegetación en uno de los accesos. Se activaron los Bomberos y también los Mossos.