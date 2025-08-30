La demarcación registra 61 denuncias por violación en 6 meses, un 41,9% más

Los cuerpos policiales registraron en el primer semestre del año un total de 61 denuncias por violación en las comarcas leridanas. Esta cifra supone un incremento del 41,9% respecto al mismo periodo del año pasado, según consta en el balance de criminalidad publicado ayer por el ministerio del Interior. En Lleida ciudad, en seis meses se denunciaron 23 agresiones sexuales con penetración, un 15% más que en el mismo periodo de 2024. En total, la provincia registró 146 delitos contra la libertad sexual entre enero y junio, un 24,8% más que el año pasado. En la capital, el total bajó un 2,1%, hasta 47, al descender el resto de delitos sexuales.

Según el balance de Interior, también aumentaron las denuncias por tráfico de drogas, con el doble en Lleida ciudad, hasta 26 hechos, y un 31,9% más en el conjunto de la provincia, hasta los 91 delitos. Los robos con violencia terminaron el primer semestre al alza, con 199 en la capital del Segrià, un 3,1% más; y 248 en toda la demarcación, con un aumento del 7,8%.

Entretanto, los datos apuntan a un descenso de los robos con fuerza en establecimientos y domicilios, con una caída del 9,4% en la provincia, y de hasta el 40,8% en Lleida ciudad. Respecto a los delitos contra las personas, en seis meses se registraron un homicidio y seis tentativas (dos menos) en Ponent y en la capital, cuatro intentos de homicidio, la misma cifra que en el primer semestre de 2024. También bajaron los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, con una caída del 4,3% en Lleida ciudad, hasta 45 hechos, y del 6,8% en la provincia, con 123. Mientras, entre enero y junio se denunciaron 2.141 ciberdelitos en la demarcación, un 4,9% menos.