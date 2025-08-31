Serrallarga, en horas bajas: está tomado por las malas hierbas y con el estanque vacío

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El parque de Serrallarga, situado sobre el que fue el gran vertedero de la ciudad entre 1982 y 2000, se concibió hace casi 20 años como la zona de ocio y descanso de referencia en l’Horta. Se plantaron 9.700 árboles en doce hectáreas y se construyó un estanque con un puente de madera, además de cuatro kilómetros de caminos interiores y una zona de pícnic. Sin embargo, este ‘pulmón verde’ se ha ido degradando con el paso de los años. Vecinos denuncian que las malas hierbas se han apoderado de un espacio en que “solo se mantiene en buen estado el local social de los vecinos de Vallcalent”, indica uno de ellos.

El presidente de la comisión territorial de l’Horta, Francesc Montardit, lamenta que el parque “no tiene asignada ninguna partida de mantenimiento, se han llevado a cabo actuaciones puntuales, pero este año ninguna”. También indica que el estanque, vacío y tomado por las malas hierbas, solo estuvo lleno durante pocos meses tras su inauguración. “El parque es muy visitado por personas que van a comer o a pasear con sus perros, hay muy buenas vistas y es un lugar óptimo para mirar las estrellas, sería muy bonito si lo arreglaran”, valora. Para reconvertir el vertedero en zona verde se invirtieron 5,4 millones de euros, en su mayoría procedentes de fondos europeos.

Canyars al camí entre l’església de Montserrat i el Mater Salvatoris. - PAU PASCUAL

Por otra parte, vecinos de l’Horta aseguran que la campaña de desbroces de los caminos este verano va con mucho retraso. “Las malas hierbas invaden los caminos en todas las partidas, este año no se están cubriendo las expectativas y se está comprometiendo la seguridad”, asegura Montardit. Indica que uno de los tramos más afectados es el camino entre la iglesia de Montserrat y el Mater Salvatoris, así como los viales que lo cruzan hacia Torres de Sanui o Vallcalent. El presidente de la asociación de vecinos de l’Horta sur, David Poca, destaca el mal estado del lateral de la variante sur por el mismo motivo. El asesor especial de l’Horta de la Paeria, Joan Queralt, explica que “este año se está yendo un poco más lento porque hay mucha más vegetación a desbrozar a causa de las lluvias, pero se lleva a cabo la misma programación que todos los años y en septiembre reforzaremos todos los entornos de las escuelas”.