Cuatro de los 6 juicios en la Audiencia de Lleida en septiembre, por delitos sexuales

La Audiencia de Lleida retomará la celebración de juicios, tras el parón por las vacaciones de verano, el próximo 18 de septiembre. Para este mes, tiene programados, de momento, seis juicios, de los que cuatro son por delitos contra la libertad sexual. Uno de los primeros se celebrará el día 18, a las 11.00 horas, y en él un hombre se enfrentará a una petición de condena de la Fiscalía de 12 años de prisión por presuntamente violar a otro hombre en Lleida ciudad.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos habrían tenido lugar la madrugada del 16 de mayo de 2024, cuando el acusado entabló conversación con la víctima mientras se encontraban en un local de ocio de la capital del Segrià y le propuso acompañarla hasta su casa. En un momento dado, mientras se encontraban de camino, el procesado “llevó a la víctima hasta un lugar apartado, en plena calle” e intentó violarla, pero esta se resistió. Según la Fiscalía, entonces el acusado obligó al otro hombre a practicarle una felación y después, intentó violarlo de nuevo.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual, por los que solicita una pena de 12 años de prisión. Asimismo, pide a la Audiencia que, una vez cumpla la pena privativa de libertad, se le impongan otros 10 años de libertad vigilada e indemnice a la víctima con 10.000 euros por los daños causados.

Cabe destacar que a finales de agosto, el Centre Penitenciari Ponent contaba con 47 hombres encarcelados por delitos de violencia sexual, lo que representa casi el 8% del total de presos en la cárcel leridana. Según los datos publicados por la conselleria de Justicia y Memoria Democrática, cerca del 66% ya están cumpliendo pena y el resto están pendientes de juicio. Por tipo de delito, una veintena de los presos están encarcelados acusados de abusos o agresiones sexuales contra víctimas menores de 16 años.

Las denuncias por violación suben un 41,9% en el primer semestre en Lleida

Los cuerpos policiales registraron en el primer semestre del año un total de 61 denuncias por violación en las comarcas leridanas. Esta cifra supone un incremento del 41,9% respecto al mismo periodo del año pasado, según consta en el balance de criminalidad publicado el pasado viernes por el ministerio del Interior. En Lleida ciudad, en seis meses se denunciaron 23 agresiones sexuales con penetración, un 15% más que en el mismo periodo de 2024. En total, la provincia contabilizó 146 delitos contra la libertad sexual hasta junio, un 24,8% más que el año pasado. En la capital, el total bajó un 2,1%, hasta 47, al descender el resto de delitos sexuales. En total, el año pasado los juzgados leridanos dictaron 44 sentencias por delitos contra la libertad sexual, según los datos de la Fiscalía.