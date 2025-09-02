La calle Comtes d’Urgell de Lleida perderá el tercer carril para ampliar aceras y plantar árboles

La calle Comtes d’Urgell perderá uno de los 3 carriles que tiene entre las vías y Príncep de Viana. - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida ha sacado a concurso las obras para prolongar el carril bici de la avenida Prat de la Riba hasta Baró de Maials, un contrato que también incluye obras en la calle Comtes d'Urgell: perderá el tercer carril que tiene entre las vías del ferrocarril y Príncep de Viana para ampliar las aceras hasta los tres metros y plantar 22 árboles. Así figura en los planos del proyecto, que también prevén un nuevo paso elevado de peatones a la altura de la calle Bobalà.

Como ya informó este diario, la Paeria dará continuidad al carril bici de Prat de la Riba, ampliándolo 338 metros entre Príncep de Viana y Baró de Maials. Irá en la calzada –307 metros, mientras que los otros 31 irán por la acera– y no se eliminarán carriles de circulación, por lo que para implantarlo será necesario eliminar la mediana y redistribuir los carriles.

El carril bici se situará en el margen izquierdo en sentido a Ricard Viñes, será bidireccional y estará separado de la circulación de vehículos.

Asimismo, se implantará otro nuevo tramo de carril bici de 94,5 metros en el cubrimiento de las vías. Será perpendicular a Prat de la Riba, a la que quedará unido. Transcurrirá sobre parte del pavimento existente, pero se tendrá que adaptar una parte eliminando el pavimento de lamas de madera y sustituyéndolo por el mismo del resto de la zona.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución total de cuatro meses y comportarán cortes de tráfico rodado y peatonal. Su presupuesto es de 978.347 euros (con IVA) financiados con fondos europeos.