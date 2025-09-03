La ANC fletará 2 o 3 autocares para el acto de la Diada en Barcelona

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Lleida ha 'llenado' un autobús con inscritos para manifestarse en Barcelona el próximo día 11, una Diada para la que esperan fletar al menos un bus más. “Muchos se esperan a los últimos días, esta última semana están viniendo más personas a nuestra sede de la calle Acadèmia, donde también vendemos las camisetas de la Diada”, explicó la coordinadora Rosa Burrell. “Ya hemos vendido más de 200, y el sábado pondremos una parada en el mercado de Pardinyes por la mañana, y junto a la Catedral por la tarde”, añadió. Barcelona será el epicentro de la protesta para exigir la independencia de Catalunya, que también contará con movilizaciones en Girona y Tortosa.

Asimismo, Burrell explicó que la asamblea territorial de Lleida ya ha remitido un acta a la dirección nacional de la ANC para que valide su iniciativa de acoger al centenar de socios de las agrupaciones locales de diez municipios del Segrià que no tienen personal suficiente para cubrir cargos de responsabilidad.

Mientras, la CUP, Arran, Endavant y el SEPC han convocado una manifestación alternativa en Lleida para la Diada. A las 11.00 se llevará a cabo la tradicional ofrenda en el Roser, y a las 12.00 partirá una manifestación desde la plaza Paeria. A la 13.00 se celebrará un acto político en la avenida Blondel en la que “participarán entidades como Pobles Vius, Borja Garcia de Endavant y la diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega”, explicaron los portavoces Mercè Cortina y David Gaia. Finalmente, “haremos una comida popular en la Baula en apoyo a las encausadas de la Coordinadora Feminista de Lleida”, añadieron.

Por la parte institucional, el conseller Òscar Ordeig asistirá a la ofrenda floral al monolito de la Seu Vella, donde también habrá una interpretación musical y una actuación de danza el día 11 a partir de las 12.00 horas.