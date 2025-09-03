Pruebas de selectividad para 541 estudiantes desde hoy hasta el viernes

Alumnos en el curso de matemáticas de la Escuela Politécnica Superior de la UdL. - EPS-UDL

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La convocatoria extraordinaria de septiembre de las pruebas de acceso a la universidad empieza hoy con 541 estudiantes matriculados en Lleida, frente a los 431 del año pasado. En toda Catalunya hay 8.237 inscritos, que son 562 más que el año pasado. Del total de Lleida, 265 se presentan a la fase general y a algún examen de la específica (ahora denominada de admisión). Los 276 restantes solo se examinan de esta última fase, para subir nota.

Hoy están previstas las pruebas de castellano, lengua extranjera y otras específicas. Mañana jueves será el turno de historia o filosofía, entre otras, y el viernes, de catalán y otras materias.

Por otra parte, 202 alumnos que comenzarán primero de titulaciones de Agrónomos o de la Politécnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL) han iniciado esta semana los cursos de repaso de matemáticas, física, química e informática. Se imparten también en el campus de Igualada y se prolongarán hasta el próximo día 8.

“Pese a que esta formación está pensada para estudiantes que acceden al grado de Ingeniería Agraria y Alimentaria o al de Ingeniería Forestal, también puede ser de gran ayuda para los que inician Biotecnología o Ciencia y Tecnología de los Alimentos”, afirman desde Agrónomos. Asimismo, desde la Politécnica Superior añaden que “por su carácter fundamental y transversal, son materias imprescindibles para cursar otras en años posteriores”.

Esta iniciativa se estrenó en el curso 2014-2015 y permite al alumnado repasar conceptos de estas asignaturas de Bachillerato y ciclos de Formación Profesional (FP), además de establecer un primer contacto con la docencia universitaria y con futuros compañeros.