Empieza la selectividad con catalán e inglés

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las puebas extraordinarias de acceso a la universidad comenzaron ayer para 541 estudiantes en Lleida, frente a los 431 del año pasado, y 8.237 en el conjunto de Catalunya, 562 más. Del global de inscritos en Lleida, 265 se presentaron a la fase general de la selectividad y a algún examen de la específica (ahora denominada de admisión). Los 276 restantes solo se examinan de esta última fase, para subir nota.

Ayer se enfrentaron a los exámenes de castellano, lengua extranjera y otras asignaturas específicas. Hoy jueves será el turno de historia o filosofía, entre otras, y mañana viernes será el último día, con la prueba de catalán, entre otras materias. Los resultados están previstos para el próximo día16.