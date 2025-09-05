Intervenidos 230 gramos de heroína y 90 de cocaína a un detenido en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes a un hombre de 41 años por tráfico de drogas en Lleida. El arresto es el resultado de una investigación iniciada a finales de junio, tras tener conocimiento de que un hombre se podría dedicar a la venta de sustancias estupefacientes por la zona de la plaza del Treball. Todo apuntaba a que podría distribuir cocaína, heroína y marihuana a consumidores habituales de la capital del Segrià.

Con esta información, agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos de Lleida iniciaron varios dispositivos de seguimiento del sospechoso, un hombre con seis antecedentes por salud pública, donde constataron la actividad ilícita tras verificar más de 10 transacciones de drogas.

El pasado martes, y tras un dispositivo de seguimiento, se pilló al individuo cuando estaba haciendo supuestamente una venta de marihuana en la avenida Alcalde Porqueres. En el momento de su arresto se le intervinieron 12 envoltorios, con seis dosis de cocaína y otras seis de heroína, y nueve bolsitas de marihuana, toda la sustancia preparada para una venta inminente. Además, el miércoles al mediodía, sobre las 12.00 horas, los agentes llevaron a cabo una entrada en el domicilio del detenido en Príncep de Viana. En la vivienda decomisaron tres básculas de precisión, 6.715 euros en moneda fraccionada, 230 gramos de heroína, 292 gramos de marihuana y 90 gramos de cocaína. También intervinieron sustancias utilizadas para cortar la droga. El juez ordenó ayer su ingreso en prisión provisional.

Entretanto, la Urbana denunció el miércoles a dos personas por consumo y tenencia de drogas en la vía pública en las calles Alfred Perenya y Salmerón.