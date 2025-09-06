El Superior de Justicia “ahorra” 6 millones a la Paeria de Lleida por una plaza

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado un recurso presentado por los dueños de los terrenos donde está ubicada la plaza Balàfia, en el que reclamaban que el ayuntamiento les abonara una indemnización de 6.085.534,91 euros por la ocupación irregular de su propiedad. El TSJC confirma así el fallo anterior del juzgado de lo contencioso, que también había resuelto este asunto en favor de la Paeria.

Los recurrentes solicitaban que se declarara que el ayuntamiento ocupó por la vía de hecho la parcela mediante su inclusión en el inventario de bienes municipales en 2007, que se decretara la nulidad de este trámite, que se obligara a restituir la finca a su estado original y, al no ser esto posible, compensarles con una indemnización por daños y perjuicios de algo más de 6 millones. El tribunal señala que el apelante “vuelve a reiterar los mismos argumentos que expuso” en primera instancia “y que ya han sido analizados y desestimados por la sentencia apelada”. Acto seguido, indica que la vía de hecho de ocupación de una propiedad solo se da si la administración actúa sin una decisión previa que le sirva de fundamento jurídico o con defectos tan graves que comporten su nulidad de pleno derecho.

En este caso concreto, detalla que la incorporación de la parcela al inventario municipal se llevó a cabo en aplicación de un decreto de alcaldía del 20 de junio de 2007 “dictado por órgano competente y dentro del procedimiento legalmente establecido”. Y sobre la posterior urbanización de la plaza, indica que “se trata de obras realizadas por la administración para garantizar la seguridad del espacio conforme a su uso, que no comportan desposesión material de los terrenos”. Por todo ello, desestima las pretensiones de los recurrentes.