Se disparan las ventas de test covid y los casos se doblan este verano

Las farmacias de Lleida están viviendo un repunte en la venta de test para la covid después de que la prevalencia se haya más que doblado desde el inicio del verano. Responsables de una farmacia de Pardinyes explican que en mayo y junio dispensaron unas 40 pruebas al mes, pero la demanda se dispararó en julio y agosto hasta superar el centenar mensual. De hecho, el pasado viernes tuvieron que hacer un pedido de 500 test al quedarse sin stock. Otros centros de Cappont y el Clot también constatan un aumento de compras de estas pruebas, aunque indican que no las han agotado.

Los CAP de Lleida diagnosticaron 78 casos positivos de covid (62 en el llano y 16 en el Pirineo) durante la última semana de junio, mientras que en la última de agosto fueron 183 (157 y 26, respectivamente), un 134% más. Según datos del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic), el pico del verano se alcanzó entre el 28 de julio y el 3 de agosto, con 219 casos en la provincia. Desde entonces han ido disminuyendo. Salud indica que 3 de cada 4 positivos en Catalunya corresponden a la nueva variante XFG, más transmisible y resistente a las vacunas.

La doctora del CAP Onze de Setembre Mònica Solanes, vicepresidenta segunda de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), explica que en la Atención Primaria percibieron un aumento de consultas por covid durante la última semana de junio y la primera de julio. “Vinieron bastantes personas jóvenes con fiebre de 37 o 38 grados, lo que nos llamó la atención, pero prácticamente no hubo hospitalizaciones por este virus”, indica. En efecto, los datos del Sivic muestran que la mayoría de contagiados este verano tienen entre 15 y 44 años.

Pese al aumento de visitas de hace dos meses, “en nuestro CAP no hemos recibido demasiadas más por covid desde entonces”, añade Solanes, que incide en la eficacia de la vacunación y de medidas como el uso de mascarillas, lavado de manos y distancias de seguridad.

La próxima campaña de vacunación contra gripe y covid empieza el 22 de septiembre para personas vulnerables, y el 13 de octubre se abre al resto.