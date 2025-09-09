La Universitat de Lleida cubre el 96% de las plazas de primer curso con 2.626 nuevos alumnos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Unos 2.630 alumnos nuevos han iniciado este martes las clases en los grados y dobles grados de la Universidad de Lleida (UdL), 284 de los cuales en el campus de Igualada. A la espera de la próxima matrícula, posterior a la convocatoria extraordinaria de la selectividad, la UdL ya ha cubierto las plazas de primero disponibles en 41 ofertas de estudios. En total, unos 9.500 estudiantes de grado empiezan un nuevo curso en la Universidad de Lleida.

En concreto, la UdL tiene 2.626 nuevos estudiantes de primero matriculados en las 2.742 plazas que tenía disponibles (95,77%) y en los centros propios hay 2.399 personas matriculadas en los 2.337 sitios ofrecidos, cosa que implica sobre matrícula en algunos grados, según la vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad, Paquita Santiveri.

En concreto, los estudios que tienen más alumnos que plazas ofrecidas inicialmente son Arquitectura Técnica y Edificación, el doble grado de Educación Infantil y Educación Primaria, y Administración y Dirección de Empresas en Igualada, según los datos del vice-rectorado.

Santiveri se ha mostrado muy satisfecha con la matrícula, aunque todavía hay nueve titulaciones con plazas disponibles: ocho de la Facultad de Letras y una de la Facultad de Derecho, Economía y Turismo.

Con respecto a los centros adscritos, la vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad ha explicado que hay 257 alumnos matriculados para 405 plazas y que el único grado que llena el 100% de la oferta es el de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

La jornada ha arrancado sin ninguna incidencia, según el vice-rectorado de Estudiantes y Ocupabilidad. El alumnado de primer curso ha iniciado su etapa universitaria con las sesiones de bienvenida, que se desarrollan a todos los centros en horario de mañana y de tarde.

Nuevo grado de Enfermería en Tremp

En el caso de Tremp, que este año estrena un grupo del grado en Enfermería con 20 plazas, la sesión de acogida se hace en dos días. Después de la presentación del plan de estudios y los servicios de la UdL, este miércoles hay prevista una jornada de convivencia.

En el INEFC Lleida, el alumnado ha podido disfrutar de talleres de 30 minutos y ha cerrado la jornada con una práctica deportiva en el pabellón. Mientras, en INEFC Pirineos, en la Seu d'Urgell, el alumnado de primer curso hizo el lunes un raid de bienvenida al Parc del Segre.