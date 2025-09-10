A juicio por violar a la mujer a la que alquiló una habitación

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión y otros ocho de libertad vigilada para un hombre de unos 70 años acusado de violar en 2020 en Lleida a una mujer a la que había alquilado una habitación en una vivienda de su propiedad. Se da la circunstancia que el juicio debía celebrarse el pasado enero pero se aplazó y ahora se ha fijado para el próximo miércoles 17 de septiembre.

Los hechos, según el escrito de acusación del Ministerio Público, tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2020, cuando la denunciante empezó a residir en el domicilio del acusado, que supuestamente se le insinuó con el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales. La mujer se habría ido asustada a la habitación, pero el hombre habría entrado y le habría hecho tocamientos y violado. La Fiscalía considera que es autor de un delito de agresión sexual y solicita una condena de seis años de prisión, ocho de libertad vigilada, una indemnización de 30.000 euros a la denunciante y la prohibición de desempeñar actividades que impliquen contacto con menores durante 16 años.

La Audiencia también tiene previsto acoger el jueves de la semana que viene otros dos juicios por delitos sexuales. Un acusado de abusar a la hija de su pareja —le piden nueve años- y un hombre que supuestamente violó a otro —se enfrenta a doce años de cárcel-.