Detenido un joven de 19 años por un intento de apuñalamiento en la avenida de Les Garrigues de Lleida
Está acusado de un presunto delito de homicidio doloso en grado de tentativa
La Guardia Urbana de Lleida detuvo este martes a un joven de 19 años como presunto autor de un homicidio doloso en grado de tentativa. Según la policia local, los hechos tuvieron lugar a las 18:44 horas en la avenida de Les Garrigues en el barrio de la Bordeta, cuando el detenido intentó agredir con un cuchillo a otra persona en plena vía pública durante una pelea.