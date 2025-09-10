Detenido un joven de 19 años por un intento de apuñalamiento en la avenida de Les Garrigues de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo este martes a un joven de 19 años como presunto autor de un homicidio doloso en grado de tentativa. Según la policia local, los hechos tuvieron lugar a las 18:44 horas en la avenida de Les Garrigues en el barrio de la Bordeta, cuando el detenido intentó agredir con un cuchillo a otra persona en plena vía pública durante una pelea.