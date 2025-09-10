Dos arrestados por robar en coches en Balàfia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del lunes en Balàfia a dos hombres por robar en tres vehículos. Los hechos ocurrieron sobre las 2.00 horas, cuando un vecino alertó de que dos individuos estaban forzando un vehículo en la calle Terrassa y, al dar gritos, huyeron del lugar. Posteriormente, una patrulla localizó en la avenida Balàfia a dos individuos cuyas mochilas coincidían plenamente con la descripción de los sospechosos. Los agentes les dieron el alto y comprobaron que había gafas de sol, móviles y gorras, entre otros artículos, de los que los individuos no supieron dar una explicación de su origen. Además, uno de ellos tenía un corte importante en un dedo con mucha sangre.

En la calle Terrassa localizaron tres vehículos forzados, dos con restos de sangre y otros tres vehículos con sangre en las manijas, lo que motivó su detención.