Dos finalistas para ser el gerente del parque de Gardeny

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El consejo de administración del Parc Agrobiotech de Gardeny celebró ayer una sesión extraordinaria para elegir nuevo gerente del ente, pero finalmente pospuso, en principio hasta la próxima semana, la decisión definitiva. Se trata del segundo concurso que se hace para cubrir este puesto después de que a principios de año su gerente, Miquel Aran, anunciara que lo dejaba por jubilación.

El primero quedó desierto, pero en este se presentaron una veintena de candidatos de los cuales 5 han pasado a la fase final, según informó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, y actual presidente del consejo de administración. En la reunión de ayer se dio cuenta del informe de evaluación de los cinco aspirantes y dos de ellos quedaron muy igualados, motivo por el cual no se tomó una decisión definitiva y se acordó que se tomaría dentro de unos días. Al respecto, Larrosa dijo que “debemos resolver esta situación de interinaje que tenemos ahora mismo porque el parque tiene muchos retos diarios que hasta ahora he ido asumiendo yo como presidente del consejo y Josep Maria Sentís”.

Por otro lado, Larrosa dijo que en la reunión también informaría del viaje que hizo el pasado agosto a los parques científicos de Valencia y Alicante.