Detenido al hallarle un alijo de 695 gramos de hachís y 52 de cocaína

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el martes a un vecino de Lleida de 52 años acusado de tráfico de drogas. Fue arrestado cuando hacía presuntamente una venta en la calle Corts Catalanes. En el registro en su vivienda, en la calle Ramon Llull, hallaron 695 gramos de heroína, 51,9 gramos de cocaína, 69 gramos de sustancias de corte y 6.000 euros en efectivo.

El arresto es el resultado de una investigación iniciada en agosto. Según los investigadores, el individuo era muy activo y distribuía sobre todo heroína, además de cocaína y otras sustancias, cerca de su domicilio. A las 13.30 horas del martes, la policía le detuvo in fraganti cuando traficaba supuestamente en Corts Catalanes. En el momento de la detención, el arrestado llevaba tres dosis de heroína y cocaína. La misma tarde, los agentes registraron su piso, en el que hallaron 695 gramos de heroína, 51,9 de cocaína, 69 de sustancias de corte y 6.000 euros en efectivo. También decomisaron una báscula de precisión y otros útiles para la manipulación y dosificación de las sustancias estupefacientes.

Se da la circunstancia de que los Mossos d’Esquadra detuvieron el martes de la semana pasada en esta zona de la ciudad a otro hombre por tráfico de drogas. En su piso de la avenida Príncep de Viana, hallaron 230 gramos de heroína, 292 de marihuana, 90 de cocaína y sustancias para cortar la droga.