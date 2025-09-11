La prueba del sistema de alertas no llegó a muchos móviles de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Protección Civil activó ayer a las 10.00 horas el sistema de alertas de emergencias Es-alert en los teléfonos móviles situados en la demarcación de Lleida. Como ya ocurrió en el anterior simulacro, en febrero de 2023, la alerta no llegó a todos los dispositivos. Concretamente, la incidencia se habría producido con Movistar e hizo que algunos teléfonos de esta operadora, o de otras vinculadas, no recibieran la alarma ni el mensaje. La directora de Protección Civil de la Generalitat, Marta Cassany, afirmó que “la realización de pruebas como la de hoy es muy importante para difundir el uso de la herramienta entre la ciudadanía y comprobar técnicamente que funciona correctamente y, en caso de que haya alguna mejora a realizar, detectarla”. En este sentido, el responsable de Protección Civil en Lleida, Sergi Turmo, explicó que se haría un seguimiento de los aparatos que no recibieron la alerta, entre ellos numerosos terminales de Movistar.

Por su parte, la ciudadanía envió más de 3.000 encuestas durante la primera media hora y el 97% aseguraba haber recibido la alerta en su teléfono móvil. Se trata de un número de respuestas “importante”, según Protecció Civil. Se trata de un número significativo de respuesta, teniendo en cuenta que durante la prueba que se hizo en 2023 la ciudadanía de la demarcación envió 5.500 encuestas durante toda la jornada.

El envío del mensaje de la herramienta Es-Alert se hizo puntualmente a las 10.00 horas desde el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT). Mientras, representantes del Govern y de Protección Civil siguieron el desarrollo de la prueba desde la Delegació del Govern en Lleida, junto con mandos de los Bomberos, Mossos, SEM y Agentes Rurales.