Lleida City Pass: nueva entrada única para visitar cuatro espacios culturales

Lleida ha estrenado una nueva herramienta estratégica de dinamización turística con el lanzamiento de la Lleida City Pass. El alcalde, Fèlix Larrosa, acompañado por la concejala de Cultura, Promoción de la Ciudad y Consumo, Pilar Bosch, ha presentado hoy esta iniciativa en las instalaciones del MORERA, con la presencia de los responsables de los equipamientos participantes.

Durante la presentación, Larrosa ha destacado que esta innovadora tarjeta permitirá "posicionar Lleida en el mercado turístico mundial", ofreciendo un elemento diferenciador y clave para divulgar el patrimonio leridano. El alcalde ha subrayado la importancia de esta iniciativa para reforzar la capitalidad cultural y el valor del patrimonio histórico y artístico de la ciudad.

La concejala Pilar Bosch ha remarcado que se trata de la primera actuación conjunta de este tipo en Lleida, implementada mediante un sistema de pases temporales que "favorecerá el conocimiento del patrimonio, la desestacionalización de las visitas y la estancia media" en la ciudad. Según ha explicado, la tarjeta está diseñada tanto para visitantes como para la ciudadanía local.

Características de la Lleida City Pass

Con un coste de 12 euros, la tarjeta permite el acceso único a los cuatro espacios patrimoniales durante un periodo de un mes: la Seu Vella, el Museo de Lleida, el MORERA y el Castillo Templario de Gardeny. Los usuarios pueden adquirirla presencialmente en la Oficina de Lleida Turismo y en los mismos equipamientos culturales, o bien comprarla en línea a través del portal turismedelleida.cat.

Para poner en marcha esta iniciativa, se han producido 800 tarjetas distribuidas entre los cuatro espacios culturales y turísticos participantes, además de 2.500 dípticos informativos para promocionar este nuevo producto.

El Ayuntamiento ha manifestado la voluntad de ampliar la red de establecimientos adheridos a la iniciativa en un futuro próximo, incorporando otros centros culturales de la ciudad, incluso aquellos de entrada gratuita, con el objetivo de integrar los principales activos turísticos de Lleida en una experiencia de visita unificada. También se espera la implicación de los sectores de la restauración, la hostelería y los servicios complementarios para enriquecer la oferta.