El MangaCon-quista Lleida

Centenares de personas ya han pasado esta mañana por la primera edición de MangaCon 2025 que se celebra este fin de semana en el Pavelló 4 de Fira de Lleida. Para entrar al recinto se han visto amplias colas de personas que han tenido que esperar más de una hora para poder acceder.

El Manga conquista LleidaGERARD HOYAS

Desde la organización, Iván Ivan Carrasco, director de contenidos de la asociación Starraco Unlimited, ha asegurado que “nadie se ha quejado, al contrario, nos han dado las gracias por hacer una feria de este tipo aquí en Lleida”.

La previsión es que participen más de 4.000 personas en el salón, con una amplia presencia de familias. Los asistentes encontrarán una variada propuesta de actividades y contenidos como actuaciones de k-pop, charlas, cursos de cosplay, talleres, torneos y actores de doblaje, entre otros.

También cuenta con la presencia de influencers como Jackwise Clown, con más de 4 millones de seguidores en redes sociales o Lem Cuervo, artista gráfico y tiktoker especializado en Pokémon y One Piece.

Los visitantes, procedentes sobre todo de Lleida pero también de Barbastro, Tarragona, Zaragoza y Girona, han mostrado su satisfacción por las propuestas y constatado que el sector del anime, manga y videojuegos está al alza, ganando cada día que pasa más seguidores entre diferentes generaciones. También estén presentes cosplayers leridanos, que muestran sus creaciones y se fotografían con los visitantes.

La feria continuará esta tarde hasta las 20.00 horas y mañana, de 10:00 h a 20:00 h.