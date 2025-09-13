Protesta unitaria contra el estatuto marco sanitario

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las organizaciones sindicales de la mesa de negociación del estatuto marco, formada por SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG, han anunciado movilizaciones para el próximo martes 16, porque aseguran que el ministerio de Sanidad no está recogiendo las demandas que llevan reclamando hace casi tres años y que consideran “irrenunciables”. En Lleida la concentración se hará a las 11.00 horas en el hospital Arnau de Vilanova y también se han convocado protestas en Tarragona, Girona y Barcelona. Paralelamente, también han anunciado una concentración el 1 de octubre a las puertas del ministerio en Madrid, a la que le seguirán jornadas de paros parciales y una huelga general del sector. Unas protestas que llevarán a cabo si no se incluye en el borrador del estatuto marco una mejora salarial, una jornada laboral máxima de 35 horas, el reconocimiento retributivo al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación anticipada voluntaria. En cuanto a las retribuciones y a la jubilación, el Ministerio ya rechazó incluirlas en el estatuto marco porque, según unos informes jurídicos publicados, supondría una invasión de competencias de otros ministerios. Algo a lo que los sindicato respondieron que falta más “acción de gobierno” y colaboración entre ministerios. A pesar de la situación, los sindicatos aseguran que las negociaciones no están rotas.